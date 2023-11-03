В Снежинске открыли «Добро. Центр» для серебряных волонтеров

Это поможет развивать социальные инициативы

В Снежинске для серебряных волонтеров открыли свой «Добро. Центр». Неравнодушные возрастные жители города смогут заниматься в нем полезной общественной работой: помогать нуждающимся семьям и собирать гуманитарные грузы для участников СВО.

«Президент России Владимир Путин поручил создать центры общественного развития в каждом городе. Мы открыли его на базе Снежинского городского женсовета, который пользуется авторитетом и работает более 35 лет. В настоящее время Центр стал частью нашей организации, и мы рады этому», — говорит председатель городской организации помощи детям с ОВЗ «Бумеранг Добра» Анна Широкова.

Серебряные волонтеры из Снежинска работают со школьниками, ездят и помогают клиникам, онкоцентрам, фондам и ветеранам. Этой осенью организация присоединяется к федеральному движению «Добро. Центр», чтобы развивать социальные и гражданские инициативы и стать частью крупнейшего сообщества добровольческих организаций России.

Ранее в Снежинске также открыли инклюзивный спортклуб для детей-инвалидов. Общественная организация «Бумеранг добра» получила на это грант губернатора.