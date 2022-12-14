В Снежинске начали устанавливать вращающуюся новогоднюю елку

Специальный механизм для этого разработали сотрудники ядерного центра

Снежинск готовится к новогодним торжествам. В этом году главный ледовый городок будет скромным: две горки, елка, новогодние гирлянды. На это из городского бюджета выделили два миллиона рублей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По традиции, большинство народных гуляний в новогодние праздники в Снежинске пройдет в парке культуры и отдыха. Там уже начали монтаж двух горок — большой двускатной и маленькой односкатной. Свое место занял каркас для 12-метровой елки. Новогоднее дерево будет непростым: много лет назад работники завода № 1 РФЯЦ-ВНИИТФ им. ак. Е. И. Забабахина придумали механизм, аналогов которому в России пока не нашли. Благодаря ему елка может вращаться. Со временем механизм пришел в негодность, но три года назад мастера привели его в порядок.

Увидеть вращающуюся и сверкающую всеми огнями елку можно будет по будням с 17 до 23 часов, а в праздники — в течение всего дня. Единственное ограничение — это сильные морозы: мастера рекомендуют не запускать функцию вращения, чтобы не повредить механизм.

Приемка ледового городка в Снежинске пройдет до 26 декабря.

Напомним, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер рекомендовал главам муниципалитета проанализировать расходы на новогодние праздники: елки для детей должны пройти в полном объеме, а вот от праздничных салютов предписано отказаться.