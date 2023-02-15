В Снежинске начал работу экспериментальный приемный покой хирургического корпуса

Его построили всего за полгода

Яркий пристрой к хирургическому корпусу появился в Снежинске еще в конце 2022 года. Но в полной мере объект начал работать с сегодняшнего дня. Приемное отделение призвано упростить работу медикам и улучшить качество обслуживания пациентов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



Особенность приемника ЦМСЧ № 15 в том, что он изготовлен и собран по модульному принципу — буквально как конструктор. Этим объясняются сжатые сроки его строительства. Внутри помещения есть все основное, чтобы осмотреть человека и провести первичную диагностику. Прямо в приемнике есть смотровые, можно взять анализы, сделать УЗИ или рентген (раньше на рентген надо было подниматься на 6-й этаж хирургического корпуса).





После открытия нового приемного отделения в старом корпусе оставят травмпункт и прием плановых больных на госпитализацию. Это должно разгрузить существующий приемный покой.

За год приемное отделение хирургического корпуса сможет принимать более 13 тысяч пациентов. Получить помощь медиков в приемном покое можно круглосуточно.

Деньги на строительство и оснащение приемного покоя получили в рамках медицинского проекта ГК «Росатом» и ФМБА России в Снежинске

Напомним, что в другой «запретке», в Озерске, в 2023 году планируют открыть сосудистый центр.