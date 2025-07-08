В Снежинске изобрели анализатор клеток крови

Новинку показали на Международной промышленной выставке «Иннопром»

Компания «АМГ» (резидент территории опережающего развития «Снежинск») и ядерный центр имени Забабахина создали гематологический анализатор для проведения исследований клеток крови. Новинку представили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на стенде госкорпорации «Росатом» на выставке «Иннопром-2025», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В лабораториях с помощью анализатора «Снежинка» смогут определить 29 параметров исследуемого образца крови. У прибора автоматический пробоподатчик.

Росатом на своем стенде также представил литийионные батареи, производство которых запускают в Калининградской области, электрозаправочные комплексы и электромобиль «Атом», ставший первой такой машиной, вернувшейся с Северного полюса.