В Снежинске из-за вспышки внебольничной пневмонии ограничили визиты в хирургию

Инфекция начала распространяться из детского лагеря

Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости внебольничной пневмонией в Снежинске ухудшилась. Из-за этого руководство Центральной медико-санитарной части № 15 ограничило посещения пациентов хирургического корпуса. Об этом сообщается в группе «Снежинск сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

«Вход разрешен только к тяжелобольным. Родственники могут получить пропуск у лечащего врача или заведующего отделением, где находится пациент. С собой необходимо иметь маску и бахилы»,— отмечается в сообщении.

К другим пациентам в стационаре вход запрещен до особого распоряжения. Кроме того, при посещении детской и взрослой поликлиник, а также других медучреждений необходимо находиться в масках.

Напомним, что 21 августа в Снежинске зафиксировали вспышку внебольничной пневмонии. Очаг выявили в ДОЦ «Орленок». На тот момент количество заболевших в четыре раза превышало обычные показатели. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Чтобы уберечь себя, нужно не приближаться к больным людям, чаще мыть руки, не касаться грязными руками лица и носа.