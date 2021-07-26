В Снежинске идет масштабная реконструкция парка с набережной

За три года в него вложено почти 185 млн рублей

В Снежинске благоустроена территория парка культуры и отдыха. Проект реконструкции в течение трех лет побеждал в конкурсе объектов создания комфортной городской среды. Это позволило привлечь почти 185 млн рублей на полную реконструкцию и создать в городе полноценное комфортное общественное пространство для отдыха с выходом на набережную озера Синара, сообщает пресс-служба правительства области.

В Снежинском городском округе с 2018 года мэрия подает заявки на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

«В 2018 году конкурсная заявка округа вышла в финал конкурса, в связи с чем Снежинску были выделены средства в объеме 62,9 млн рублей для реализации I этапа первой очереди проекта. Общая площадь благоустроенной территории парка I этапа составила 4 га, запланированные работы были выполнены в 2019 году», — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В 2019 году были отремонтированы пуск от проспекта Мира к ротонде с автостоянкой, пляж, установлены спортивная и детская площадки, водный объект, освещение, малые архитектурные формы, оборудованы прогулочные и велосипедные дорожки.

Затем Снежинская мэрия для продолжения работ вновь подалась на грант. В 2019 году округу были выделены 66,34 млн рублей для продолжения комплексного благоустройства парка в 2020 году.

В прошлом году Снежинск вновь принял участие в конкурсе и стал его номинантом. Удалось привлечь 55 млн рублей на продолжение работ. За два года были благоустроены территория существующей ротонды, оборудована лодочная станция с причалом и набережная с подпорной стенкой, отремонтированы вход, выход, центральная аллея, стадион «Комсомолец», база проката, экологическая и развлекательная зоны.