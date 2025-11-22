В Снежинске и Сосновском районе назначили новых прокуроров

Их коллективам представил главный прокурор области Игорь Донгаузер

Прокурором Снежинска назначен Евгений Мичурин, прокурором Сосновского района — Василий Казанчук. Обоих коллективам представил прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, сообщили в пресс-службе ведомства.

Евгений Мичурин работает в органах прокуратуры более 23 лет. Он занимал должности следователя прокуратуры Курчатовского района Челябинска, старшего следователя городской прокуратуры, прокурора Нязепетровского и Сосновского районов, а также многие другие.

«Игорь Донгаузер определил для прокурора города основные задачи и обозначил проблемные вопросы, на которые необходимо обратить особое внимание»,— отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Василий Казанчук в профессии более 25 лет. До того, как возглавить прокуратуру Сосновского района, он работал прокурором Ленинского района Челябинска, прокурором Троицка, старшим помощником прокурора Тракторозаводского района Челябинска.

Оба были назначены на должности генеральным прокурором Российской Федерации.