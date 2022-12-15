В Снежинске горожане составили петицию с просьбой найти детского невролога

Специалиста нет в городе с начала июня этого года

Инициативная группа родителей в Снежинске составила коллективное письмо в адрес главы города и руководства Центральной медсанчасти № 15 с просьбой как можно скорее найти детского невролога. В медсанчасти говорят, что о проблеме знают, и просят набраться терпения, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В начале июня в дорожно-транспортном происшествии трагически погибла единственный детский невролог Снежинска. С тех пор вопрос с врачом этой специальности в «запретке» так и не решен. О проблемах, которые возникли из-за отсутствия невролога, родители написали в коллективном письме.

«Родители детей до года и старше вынуждены получать платные услуги в частных клиниках, а иногда оплачивать услуги при посещении невролога из Екатеринбурга и Челябинска. В случае получения направления в ЧОДКБ вынуждены оплачивать услуги такси и тратить не менее 5 часов в поездке, что крайне неудобно», — указано в письме.

Составители письма поделились, что для родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья проблема встает еще более остро. А для многодетных семей оплачивать частные приемы крайне накладно, особенно когда мама находится в декретном отпуске.

Посты с предложением подписать петицию на имя главы Снежинска Андрея Пульникова и руководство ЦМСЧ № 15 быстро разошлись по соцсетям и родительским чатам. Реакция руководства медсанчасти не заставила себя долго ждать.

«Мы знаем о проблеме и находимся в поиске детских невролога, офтальмолога и кардиолога. К сожалению, оперативно решить вопрос не удаётся. Наберитесь, пожалуйста, терпения. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы обеспечить детскую поликлинику узкими специалистами», — опубликовали комментарий в официальном паблике ЦМСЧ № 15. ВКонтакте.

В комментарии уточняется, что с 17 декабря, по субботам, в детской поликлинике Снежинска невролог будет проводить профилактический осмотр детей в один год. Принимать маленьких пациентов будут только по талонам и приглашению участковой медсестры.

В ЦМСЧ № 15 не отрицают, что кадровая проблема с детскими и взрослыми врачами есть. Некоторые вакансии удалось закрыть: в этом году в город прибыли несколько новых специалистов.

Тем временем на официальном сайте ЦМСЧ № 15 размещено объявление о приеме на работу врачей таких специальностей, как онколог, терапевт, офтальмолог, кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, детский невролог и другие - в общей сложности, более 20 позиций. Претендентам предлагают служебное жилье, компенсационную выплату в размере один миллион рублей и заработную плату от 60 тысяч рублей. Также идет поиск медсестер, фельдшеров (в том числе, скорой помощи), рентгенлаборантов.