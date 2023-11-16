В Снежинске ФОК «Айсберг» вновь перезапустили в день 15‑летия

Юные спортсмены специальными «хоккейными» аплодисментами поблагодарили губернатора за то, что у них снова есть лед

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) в начале ноября после полугодового перерыва запустили ледовый физкультурно-оздоровительный комплекс «Айсберг», один из самых востребованных спортивных объектов города. В апреле здесь отказала ледовая установка, но при поддержке губернатора оборудование удалось оперативно обновить, передает корреспондент информагентства.

«Оборудование в силу возраста и погодных условий весной пришло в негодность, мы поддерживали его как могли. Спасибо, что правительство нас поддержало, и вообще звезды сошлись: 11 августа мы подписали контракт и уже 1 ноября запустили комплекс снова», — поясняет директор ФОКа Константин Сорокатый.

Интересное совпадение: ФОК был открыт заново ровно в день своего 15-летия.

Сегодня, 16 ноября, в ходе визита в «запретку» его посетил губернатор Алексей Текслер. Он осмотрел новую ледовую установку, пообщался с руководством комплекса, тренерами и юными хоккеистами.

Глава региона, в частности, поинтересовался квалификацией тренеров — в ФОКе занимаются также фигуристы, а также тем, обеспечено ли спортсменам взаимодействие с профильными федерациями и возможное дальнейшее развитие спортивных компетенций.

«У нас серьезные федерации, клубы базовые — есть методика, базовая школа, тренеры по годам, сборные области по годам. Есть ли с ними взаимодействие — для включения ребят в общий периметр областных соревнований, для того чтобы давать им возможность расти до команды мастеров?» — спросил губернатор.

По словам начальника управления физкультуры и спорта Снежинска Олега Рыжова, дети начиная с 2007 года рождения участвуют в первенстве области по хоккею с шайбой, в турнире «Олимпийские надежды Южного Урала», способных ребят забирают и магнитогорская, и челябинская школы.

«С Федерацией фигурного катания также взаимодействие, во всех состязаниях, которые проходят в Челябинске, дети участвуют. Например, когда проходили соревнования „Горячий лед“, наши тренеры участвовали там в качестве волонтеров. И вообще, был колоссальный обмен опытом», — заметил он.

В это время к губернатору подкатили семилетние хоккеисты — во время визита Алексея Текслера у них как раз была тренировка. Ребята постучали клюшками об лед — таким образом они поблагодарили Алексея Текслера за новый лед.

По пути во дворец спорта «Сунгуль» глава региона внепланово заглянул на городской стадион, где неоправданно затягивается ремонт подтрибунных помещений: подрядчик обещал сдать объект еще в сентябре, потом — так же уверенно — к концу 2023 года и пока твердо заявляет, что сроки соблюдет.

Он утверждает, что инженерные работы на объекте закончены, осталось установить двери и все покрасить. Но пока посещения производят сомнительное впечатление.

Проблемы те же, что и на школе № 125: нехватка рабочих рук.

В физкультурно-спортивном центре города жители могут систематически заниматься спортом. На базе центра ежегодно проходят спортивные события: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», традиционный лыжный марафон «Синара», традиционная городская легкоатлетическая эстафета и другие. При центре действуют универсально-спортивный комплекс «Сунгуль», Дворец спорта, вышеупомянутый ФОК «Айсберг», закрытый тир с огневой зоной, футбольная и хоккейная трибуны, дом лыжника, стадион имени Ю. А. Гагарина. Алексей Текслер оценил насыщенную спортивную жизнь снежинцев.