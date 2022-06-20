В Снежинске 25 тысяч жителей получили доступ к скоростному интернету

В городе достроили автономную оптическую линию связи

Еще 25 тысяч жителей Снежинска получили доступ к скоростному оптическому интернету. ​​​​​​Компания «Ростелеком» завершила масштабную семилетнюю стройку в городе. 12 км оптоволоконного кабеля обеспечат доступ к широкополосному интернету на максимальной скорости до 1 Гбит/с, независимо от общей нагрузки на сеть, сообщает пресс-служба Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Скоростной интернет стал доступным и для жителей новых районов Гринвилл и Янтарный. В Челябинской области компания строит и модернизирует сети связи по инновационной технологии «оптика в квартиру».

Оптическая линия автономна, защищена от погодных условий, перепадов напряжения или внезапного отключения электроэнергии.

«Чтобы скоростной интернет стал доступнее для южноуральцев, „Ростелеком“ в 2021 году построил более 800 километров оптики в Каслях, Кыштыме, Магнитогорске, Нязепетровске и других населенных пунктах региона. Всего в Челябинской области специалисты провели свыше 14 500 километров волоконно-оптических линий связи, из них около 60 километров — в Снежинске», — рассказал Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Оптоволоконные сети позволяют пользоваться экосистемой цифровых сервисов для безопасности, обучения, комфорта и отдыха всей семьи: домашним видеонаблюдением, образовательным онлайн-сервисом «Лицей», интерактивным телевидением Wink и другими.