В «Сулимовском» сливочном масле обнаружили растительные масла и жиры. Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, такой продукт считается фальсификатом.
Наличие растительных компонентов выявили при проведении исследований.
«Индивидуальный предприниматель города Челябинска Тимошкин выпустил продукцию с нарушением требований технических регламентов, чем нарушил интересы потребителя», — рассказали в Россельхознадзоре.
Производителю выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, декларацию о соответствии масла требованиям признали недействительной.