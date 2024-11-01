В сливочном масле челябинского производителя нашли растительные жиры

Продукцию признали фальсификатом

В «Сулимовском» сливочном масле обнаружили растительные масла и жиры. Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, такой продукт считается фальсификатом.

Наличие растительных компонентов выявили при проведении исследований.

«Индивидуальный предприниматель города Челябинска Тимошкин выпустил продукцию с нарушением требований технических регламентов, чем нарушил интересы потребителя», — рассказали в Россельхознадзоре.

Производителю выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, декларацию о соответствии масла требованиям признали недействительной.