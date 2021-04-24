В сквере «Сигнал» в Челябинске начался второй этап благоустройства

Пока в одной части парка проходят строительные работы, в другой местные жители и представители организаций проводят субботник

В сквере «Сигнал», расположенном в Ленинском районе Челябинска, начался второй этап благоустройства. Как сообщают в пресс-службе администрации города, работы будут завершены к концу лета.

«К августу на „Сигнале“ подрядной организацией будет выполнена планировка территории и мощение пешеходных дорожек тротуарной плиткой. Специалисты приведут в порядок газоны и высадят новые деревья и кустарники. Проектом также предусмотрено обустройство детской площадки с атравматичным резиновым основанием и установка малых архитектурных форм: перголы, скамеек и урн»,— уточнили в мэрии.

Работы проходят в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

Пока подрядчики приводят в порядок одну часть сквера, на другой, где проводились работы в рамках первого этапа, прошли массовые субботники, участие в которых приняли как сотрудники различных предприятий, так и местные жители.

Напомним, за благоустройство сквера «Сигнал» жители Челябинска проголосовали в 2020 году на портале «Активный житель 74». Работы начались в том же году.