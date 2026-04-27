В скверах Челябинска появляются незаконные прилавки и батуты

Главы районов несут ответственность за уборку территорий

В Челябинске в сквере на Молодогвардейцев, Экопарке и парке Гагарина заметили незаконных торговцев, а в Курчатовском районе прямо на центральной аллее появился батут. Мэр города Алексей Лошкин на аппаратном совещании поручил главам районов навести порядок и провести инвентаризацию территорий после зимы.

«Вот отдельные прецеденты мы видим в Курчатовском районе. Там появился предприниматель, который решил поставить батутный центр чуть ли не на центральной аллее. Конечно, мы не допустим», — заметил Алексей Лошкин.

Он подчеркнул, что такие объекты создавались для отдыха горожан, а не для увеличения пешеходного трафика ради наживы.

«Мы создаем эту территорию для жителей, чтобы люди могли приходить, проводить время в новой обстановке, отдыхать на тех же лавочках, а не для того, чтобы там появлялись незаконные продавцы», — добавил глава города.

Мэр поручил главам районов нести персональную ответственность за порядок на благоустроенных территориях. Второе поручение касалось инвентаризации парков и скверов после зимы. Если на объектах есть дефекты строительно-монтажных работ, подрядчики должны их устранить по гарантии.