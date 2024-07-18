В штате СИЗО Челябинской области появились священники

Они займутся предупреждением межэтнических конфликтов и укрепят дух заключенных

В СИЗО региона появились штатные должности помощников по работе с верующими. На них назначены представители традиционных для России религиозных конфессий, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

«Взаимодействие с религиозными организациями является важной составляющей воспитательной работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Эта работа направлена на укрепление духовно-нравственных ценностей и помогает предупредить межэтнические конфликты, проявления экстремизма», — говорит начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН области полковник внутренней службы Сергей Третьяков.

Ранее представители христианства, ислама и иудаизма работали в СИЗО на общественных началах. Работа в штате расширит возможности таких специалистов.

Кстати, сегодня на территории следственных изоляторов и исправительных колоний Челябинской области открыты храмы, мечети и молитвенные комнаты. Священнослужители проводят с верующими богослужения, религиозные обряды, духовно-нравственные, просветительские, профилактические беседы и лекции, наставляющие на путь исправления.