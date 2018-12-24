/ Девочку, убежавшую из дома в футболке и шортах, вернули родителям

Школьница около 4 дней отсутствовала дома.

Одетую не по погоде 14-летнюю девочку, ушедшую из дома еще 19 декабря, вернули родителям. Девочка, как сообщалось ранее, ушла из дома почти раздетая. Она была в шортах, футболке и носках. Ни обуви, ни теплой куртки с собой не было. Накануне стало известно: с девушкой все в порядке, она найдена. Подростка уже передали родителям.

Девушка найдена 23 декабря. Противоправных действий не совершалось. — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД по городу Челябинску.

Где именно находилась девочка, не сообщается, поскольку речь идет о несовершеннолетнем подростке.