В школы Южного Урала впервые поступили учебники по практической экологии

Опыт Челябинской области по непрерывному эко образованию передадут другим регионам

К новому учебному году в школы Челябинской области поступают учебники по практической экологии. 46,7 тыс. экземпляров учебных пособий предназначены для учащихся первых классов. Проект реализуется под патронажем губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщила пресс-служба министерства экологии региона.

Ведомство выступило инициатором экообразовательной программы. Учебно-методические комплекты «Практическая экология для младших школьников» разработаны с участием ведущих ученых Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и Челябинского государственного университета. В комплект вошли «Методические материалы для учителя» и «Учебные пособия для обучающихся 1 классов» начального общего образования.

«Мы одни из первых регионов в стране решили внедрить систему непрерывного экообразования. Данный проект был презентован на IX Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге, где получили положительные отзывы коллег и желание реализовать наш опыт в других регионах страны. Также хочется отметить, что все учебные пособия напечатаны на средства благотворителей, которыми выступили промышленные предприятия и крупные организации. Участие промышленников в образовательном экологическом проекте свидетельствует об открытости и желании вкладывать ресурсы в экологическое благополучие региона», — прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Первая партия комплектов уже поступила в муниципалитеты и школы.

«Ашинский район уже получил учебные пособия. Все в таком восторге. Очень яркое, красивое издание. Радует качественная бумага. Сейчас вручаем школам и с огромным удовольствием будем по ним работать», — делится своими отзывами начальник управления образованием Ашинского муниципального района Елена Бухмастова.

В предпечатной подготовке находятся пособия для второклассников. Их плановый тираж составит 48 тысяч экземпляров.