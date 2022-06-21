В школы Челябинской области вернут политинформацию

Специализированный классный час будет еженедельным

С сентября во всех школах России, в том числе и Челябинской области, введут уроки «Разговоры о важном», которые будут знакомить детей с общественно-политической жизнью страны и событиями региона. Об этом заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, сообщает Минобр Челябинской области.

«Сегодня мы разрабатываем программу классных часов, у нас есть 34 недели в учебном году, чтобы каждую неделю, ориентируясь на общественно-политический календарь, мы могли разговаривать с детьми о наших ценностях», — сказал Сергей Новиков.

Первый урок пройдет 5 сентября. Далее «Разговоры о важном» собираются проводить еженедельно.

Вести уроки политинформации будут классные руководители.

Темы и содержание занятий уже определены с разбивкой по классам. Все материалы для педагогов будут размещены к началу учебного года на портале «Единое содержание», раздел «Внеурочная деятельность».

Также глава Минпросвещения России Сергей Кравцов пояснил, что «Разговоры о важном» не станут уроками в традиционном понимании, они будут представлять собой обсуждение тех вопросов, которые интересуют школьников.

Ранее челябинский психолог рассказала, как заставить ребенка читать летом и почему для этого не стоит использовать подкуп и подарки.

