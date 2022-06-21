«Сегодня мы разрабатываем программу классных часов, у нас есть 34 недели в учебном году, чтобы каждую неделю, ориентируясь на общественно-политический календарь, мы могли разговаривать с детьми о наших ценностях», — сказал Сергей Новиков.
Первый урок пройдет 5 сентября. Далее «Разговоры о важном» собираются проводить еженедельно.Вести уроки политинформации будут классные руководители.
Темы и содержание занятий уже определены с разбивкой по классам. Все материалы для педагогов будут размещены к началу учебного года на портале «Единое содержание», раздел «Внеурочная деятельность».
Также глава Минпросвещения России Сергей Кравцов пояснил, что «Разговоры о важном» не станут уроками в традиционном понимании, они будут представлять собой обсуждение тех вопросов, которые интересуют школьников.
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