В школу Малого Шумаково пришел один-единственный первоклассник

Как он будет учиться, «Первому областному» рассказали в местном районо

В небольшой деревне Малое Шумаково, что в Увельском районе, и школа не такая большая, как в городе. Здание двухэтажное, но за парты в День знаний здесь сели всего 18 учеников. Среди них и один-единственный первоклассник Иван.

Как и положено, 1 сентября мальчика встретил первый учитель, а паренек преподнес педагогу красивый букет. Уже во вторник они на пару засядут за букварь и за прописи.

«С одной стороны, это хорошо. Обучение будет практически индивидуальным. Но и минусы есть: без одноклассников будет страдать социализация», — рассказала Первому областному информагентству начальник управления образования администрации Увельского муниципального района Анна Есипова.

Теоретически мальчика могли направить учиться в другую школу — тогда бы Ваня каждое утро уезжал на школьном автобусе в другое село, где ребят его возраста больше. Но чиновники очень стараются сохранить первые классы даже в малокомплектных школах.

«В небольших деревнях школа — центр притяжения, вокруг которого крутится жизнь. Пока есть школа, жива и деревня. Поэтому мы стараемся набирать даже такие „индивидуальные“ классы. Увы, в этом году они есть не везде. Например, в Мордвиновской школе совсем нет первоклассников», — говорит Анна Есипова.

Впрочем Ивану из Малого Шумаково одноклассников уже подыскали.

Первый учитель мальчика скорой уйдет в декрет. Тогда Иван пересядет в другой кабинет, к ребятам из второго класса. Их, кстати, тоже не так уж много — всего три человека. Учитель также продолжит работать с учениками индивидуально.