В школьную программу включат роман «Как закалялась сталь» и другую советскую классику

Список обязательной литературы дополняют второй раз с начала 2023 года

Роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказ Алексея Толстого «Русский характер» и другие произведения советских классиков включат в школьную программу. Об этом пишет РБК со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Эту работу продолжим. Считаю это очень правильным предложением», — отметил министр.

С начала этого учебного года в образовательную программу уже включили роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева. О таких нововведениях, по словам депутата Госдумы Ольги Казаковой, просили учителя и родители.

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