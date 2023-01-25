Роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказ Алексея Толстого «Русский характер» и другие произведения советских классиков включат в школьную программу. Об этом пишет РБК со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
«Эту работу продолжим. Считаю это очень правильным предложением», — отметил министр.
С начала этого учебного года в образовательную программу уже включили роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева. О таких нововведениях, по словам депутата Госдумы Ольги Казаковой, просили учителя и родители.
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