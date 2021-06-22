«В школе — запрещены, а за территорией можно»: стали известны правила проведения выпускных в Челябинской области

Выдавать аттестаты учебные заведения будут до середины июля

Осложнение эпидобстановки по коронавирусу привело к новым ограничениям. На Южном Урале уже отменили несколько фестивалей. У родителей школьников возник вопрос: состоятся ли выпускные в 9-х и 11-х классах? Вот что ответили журналисту ИА «Первое областное» в министерстве образования и науки Челябинской области.

«На территории школы проходит выдача аттестатов. Она идет с соблюдением санитарных требований и продлится до середины июля. Праздничные выпускные вечера на территории школы запрещены. Но классы имеют право проводить такие мероприятия за стенами школы, например в летних кафе. Школа не может их запретить, отменить. Однако вечер может сорваться, если в Челябинской области введут какие-то ограничения для общепита», — говорит пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

А в это время в России подвели итоги ЕГЭ по профильной математике. Высший балл получили 15 южноуральских выпускников.