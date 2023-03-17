В школе Магнитогорска проходят антитеррористические учения

Горожан призвали сохранять спокойствие

Мэрия Магнитогорска предупредила о проведении сегодня, 17 марта, плановой антитеррористической тренировки с участием силовых ведомств в школе № 37. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Тренировка проходит с участием сотрудников силовых ведомств и администрации.

Школа расположена по адресу ул. Белинского, 82. Жителей попросили планировать объездные маршруты движения заблаговременно.

«Причин для беспокойства горожан нет», — заверили в мэрии.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Миассе из-за сообщений о минировании эвакуировали несколько школ и детских садов.