В школе города Пласта открылся «Кванториум»

Новый центр профориентации оценил Алексей Текслер

В ходе сегодняшней рабочей поездки в Пластовский район губернатор Алексей Текслер посетил детский технопарк «Кванториум», который в декабре открылся на базе школы № 2 в районном центре. Попутно глава региона пообщался с учащимися и выяснил, что многие из них после получения высшего образования намерены вернуться работать на малую родину, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Отличительной чертой пластовского «Кванториума» является открытие квантов «Электроэнергетика» и «Хайтек», где школьники получают первоначальные навыки по профессиям «электрик» и «слесарь-фрезеровщик». На сегодняшний день программами основного общего образования с использованием оборудования школьного «Кванториума» охвачены 187 детей, программами дополнительного образования — 204 ребенка.

Однако не только «Кванториум», но и другие кабинеты школы оснащены по последнему слову техники. Например, уникальное оборудование установлено в кабинете ОБЖ.

«Здесь есть все для начальной военной подготовки старшеклассников: макеты автоматов, лазерной винтовки, гранат — противотанковых и противопехотных. Есть макет для обучения искусственной вентиляции легких, всевозможные новые шины. Мы уже не просто изучаем основы первой помощи, но говорим уже о тактической медицине. Есть тренажер для изучения правил дорожного движения — на компьютере можно задать программы. Работать и учиться — одно удовольствие», — рассказала главе региона преподаватель-организатор ОБЖ Галина Соколкина.

Алексей Текслер в разговоре со старшеклассниками признался, что немного завидует их сегодняшним возможностям, и поинтересовался планами школьников на будущее. Особенно тем, есть ли у ребят намерение, получив высшее образование, вернуться в родной город. Оказалось, что как минимум шестеро из двух десятков одиннадцатиклассников имеют такие планы. Средит них — Анита, которая намерена поступать в Южно-Уральский медуниверситет, а затем работать в Пласте.

«Потребность во врачах, медиках очень серьезная. Мы целенаправленно эту задачу решаем: профориентация, целевой набор, создание условий работы. Для этого активно ремонтируем поликлиники, больницы», — отметил губернатор.

Глава Пластовского района Александр Пестряков в свою очередь отметил, что муниципалитет всегда поддерживает медиков.

«Участникам программ „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“ выплачиваем подъемные», — сказал он. Одноклассница Аниты Даша собирается стать правоохранителем и тоже вернуться на малую родину. Еще не менее четырех будущих выпускниц тоже выбрали, кем стать — учителями в родной школе. «Я очень рад, что вы планируете вернуться в Пласт. Мы развиваем город и планируем продолжать. А история, когда выпускники возвращаются работать в свою школу, — очень важная и показательная. Значит, школа умеет увлечь, заинтересовать, влюбить детей в профессию», — сказал Алексей Текслер.

Материальной базой школы доволен и преподаватель технологии Виталий Стрючков. В его ведении — сразу два кабинета: металло- и деревообработки.

«Профориентация, пробуждение интереса к трудовым специальностям — все это крайне необходимо, кадровый вопрос сегодня один из важнейших», — подытожил визит в школу губернатор.