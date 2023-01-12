В школе Челябинской области продолжится дистант из‑за холода в учебных классах

На занятия ребята выйдут только на следующей неделе

Реконструкция тепловых сетей в Юрюзани стала причиной отмены очных занятия в МОУ «Основная общеобразовательная школа № 2». На сложившуюся ситуацию в социальной сети пожаловались родители учеников. По словам автора поста, в городе с начала зимы ведутся работы по реконструкции тепловых сетей, из-за чего постоянно отключают отопление. По этой причине ученики школы № 2 почти весь декабрь находятся на дистанционном обучении.

«Температура в классах очень низкая, много детей заболели. Сейчас январь, и нас опять отправили на дистанционное обучение. В школе очень холодно, хотя сети поменяли и ситуация должна быть обратной. Качество образования, естественно, падает», — жалуется автор сообщения.

Информацию о том, что дети сейчас находятся на дистанционном обучении, подтвердил корреспонденту ИА «Первое областное» глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович. По его словам, все началось еще 23 декабря прошлого года, когда на тепловых сетях по улице Тараканова перемерзли тепловые сети, снабжавшие отоплением восемь многоквартирных домов и саму школу. В территории ввели режим повышенной готовности, а затем оперативно устранили аварию.

«В настоящее время теплоснабжение г. Юрюзани осуществляется в штатном режиме. Ведутся работы по строительству обводной линии сетей теплоснабжения по ул. Ильи Тараканова для улучшения качества теплоснабжения. В ноябре-декабре 2022 года в МОУ ООШ № 2 проведен ремонт системы отопления», — заявил Николай Шиманович.

Что касается обучения в декабре, то оно проводилось в школе в очном режиме, но, по словам руководителя района, были дни, когда ученики оставались дома из-за низкой температуры воздуха на улице. Также после 22 декабря некоторые классы перевели на дистант из-за повышенной заболеваемости ОРВИ. Новогодние праздники завершились аномальными морозами, поэтому ребята оставались дома, как и их сверстники по всему региону.

«Руководство школы приняло решение о переводе детей на дистанционное обучение на 12—13 января для повышения теплового режима в учебных классах после аномальных морозов», — сообщил глава района.

Николай Шиманович заверил, что с грядущего понедельника, 16 января, все ученики второй школы в Юрюзани будут заниматься уже очно. Кстати, ранее сообщалось, что в Юрюзани построят две новые котельные до конца 2022 года.