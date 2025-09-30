В школе Челябинской области открыли музей СВО

С учениками побеседовал руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции

Челябинская область стала первым регионом, который вместе с Ассоциацией ветеранов СВО открыл экспозицию о спецоперации. Она появилась в школе № 11 поселка Роза.





Музей посвящен памяти героев — выпускников школы. В торжественном открытии музея принял участие исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, передает корреспондент ИА «Первое областное».





В классе-музее именные парты и личные вещи, портреты героев и предметы военного быта, а также интерактивная панель — подарок от ассоциации.





«Детям нужно четкое понимание будущего. С помощью современных технологий, в частности интерактивных, мы передаем знания на понятном для них языке. И очень здорово, что есть педагоги, которые своим примером показывают детям, куда двигаться и как развиваться», — сказал Дмитрий Афанасьев.





Он также ответил на вопрос о том, что будет написано в учебниках истории через сто лет.

«Мы защитили право жителей Донбасса на самоопределение и воссоединение с Россией. Этой фразы будет достаточно, чтобы описать все события», — отметил он.

На встрече с ветеранами ученики услышали историю Дмитрия Афанасьева. Он рассказал им о работе на новых территориях России. Дети также задавали вопросы ветеранам Сергею Бормотову и Антону Яковлеву. Последний организовал в школе юнармейский отряд и молодежный казачий клуб «Уральский рубеж». Он начал заниматься с детьми с 2017 года.





«Моя основная задача — именно вырастить из детей настоящих патриотов, дать им все базовые данные, развить их именно по военно-патриотическому воспитанию. Потому что все герои вырастали из простых, ничем не приметных мальчишек», — рассказал основатель юнармейского отряда.





Дмитрий Афанасьев высоко оценил программу «Герои Южного Урала», которая работает в регионе.

«Обучение построено таким образом, что позволит не только пойти на государственную или муниципальную службу. Очень важно, что просматривается и траектория трудоустройства на промышленные предприятия», — сказал Дмитрий Афанасьев.

По его словам, надо сразу подхватывать планы и идеи ветеранов и доводить их до результата.

Напомним, по поручению губернатора в регионе действует программа «Герои Южного Урала». С 1 июля 60 участников СВО проходят обучение в челябинском филиале РАНХиГС, у каждого есть наставник из числа руководителей органов власти и крупных предприятий. Программа рассчитана на один год.

Ранее мы рассказывали, что губернатор Алексей Текслер принял участие в заседании Госсовета по вопросам поддержки участников СВО. Сейчас в регионе действует более 140 мер поддержки.