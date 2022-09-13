В школе Челябинской области открыли медицинский класс

В нем ученики смогут получить углубленные знания для поступления в вуз

В школе Озерска открыли медицинский класс, в котором школьники смогут получать углубленные знания для поступления в профильный вуз. На открытии кабинета побывал исполняющий обязанности ректора ЮУГМУ Андрей Важенин, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Медицина предоставляет молодежи множество возможностей реализовать себя. Потолка развития в медицинских профессиях просто не существует. Уверен, что многие ребята, получившие знания в этом классе, через несколько лет вольются в ряды студентов ЮУГМУ, что принесет осязаемую пользу и городу Озерску, и Челябинской области, и России в целом!» — отметил Андрей Важенин.

Медицинский университет будет оказывать новому классу предметную и профессиональную поддержку. В том числе в проведении научных исследований. Всего в регионе таких классов 16.