В школах Снежинска запретили массовые мероприятия из‑за ОРВИ

Городской штаб опасается новой волны эпидемии

Чтобы предупредить новую вспышку ОРВИ и гриппа, в школах Снежинска запретили проводить массовые мероприятия. Об этом сообщает глава города Андрей Пульников.

«Решение принято оперативным штабом с целью недопущения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также необходимо обеспечить введение противоэпидемического режима в образовательных учреждениях»,

— написал в социальных сетях Андрей Пульников.

Напомним, во время январских праздников эпидемия ОРВИ и гриппа в Челябинской области пошла на спад. Это связано с тем, что жители региона были максимально разобщены. После того как дети снова вернулись в школу, а взрослые — на работу, эпидемиологи не исключают очередного подъема заболеваемости. Пик второй волны эпидемии обычно приходится на февраль.По данным Роспотребнадзора по Челябинской области, сегодня эпидпорог по ОРВИ превышен только среди взрослого населения — на 45,6%. Среди детей заболеваемости ниже эпидпорога.

Напомним, с 14 декабря на территории Челябинской области введен комплексный план мероприятий по борьбе с ОРВИ и гриппом. Жителям региона рекомендуется носить защитные маски в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли и общественного транспорта. Также проводится усиленная дезинфекция общественного транспорта.

С 7 декабря 2022 года действует карантин по гриппу в медицинских организациях и организациях социальной защиты населения области.