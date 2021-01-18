В школах Магнитогорска не стали отменять занятия 18 января

Хотя в городе металлургов столбик термометра опустился ниже, чем по всей области

В пять часов утра 18 января в Магнитогорске столбик термометра опустился до −24 градусов. А занятия в школах для младших классов, по правилам, отменяют при −25 градусах. Поэтому в школу сегодня придется отправиться всем.

«Сегодня, 18 января, ученики школ города учатся в обычном режиме. Отменя занятий нет», — сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

Учатся школьники и в Челябинске. В областном центре температура не опускалась ниже −21 градуса.

В ночь на вторник в Челябинске и в Челябинской области ждут понижение температуры. Занятия в школах области — под вопросом.





