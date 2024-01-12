Горячий шоколад и блинчики со сгущенкой дают на обед в школах Магнитогорска

Компания «Горторг» обновила меню для детских столовых

Компания «Горторг», которая готовит обеды для школьных столовых Магнитогорска, с января обновила меню и в ближайшие месяцы будет кормить детей красной рыбой, пельменями, блинчиками со сгущенкой и поить горячим шоколадом. Об этом «Горторг» сообщает на своем сайте.

Так, в новом меню заявлено филе горбуши. Его планируют подавать с припущенными овощами. В качестве дополнительного гарнира детям предложат кускус с морковкой и луком. Также в меню появятся ленивые вареники из творога и творожок «Растишка» в индивидуальных упаковках и с ложечками.

«С января изменится подача блинчиков со сгущенкой. Теперь они будут завернуты в трубочку со сгущенным молоком внутри. Неизменным блюдом в новом меню останутся пельмени, которые так полюбились школьникам. А порционное сливочное масло будем подавать в индивидуальных упаковках для каждого ученика», — делятся работники общепита.

Также школьники смогут пить на обед горячий шоколад, который по вкусу напоминает шоколадный напиток «Несквик».

Компания «Горторг» утверждает, что все нововведения не нарушают СанПиНы и будут полезны для растущего организма.