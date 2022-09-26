«В организациях проведут дополнительные инструктажи по поведению в опасных и кризисных ситуациях. Письма о необходимости усилить меры безопасности уже разосланы в учебные учреждения», — заявила пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова.
В Минобре также заметили, что образовательные организации будут проводить учебные тренировки по безопасности согласно ранее составленным планам. Тренировки коснутся и детей, и взрослых. Многие нестандартные ситуации как раз и будут отработаны в ходе таких тренировок.
«Педагоги по ОБЖ, советники по воспитательной работе, соцработники, психологи проведут дополнительную работу с обучающимися, чтобы максимально четко объяснить алгоритмы безопасного поведения в кризисных ситуациях», — добавляет Светлана Платонова.
Сегодня, 26 сентября, в школе № 88 в Ижевске неизвестный открыл стрельбу. Сначала мужчина выстрелил в охранника, затем ворвался в один из классов.
В Удмуртской Республике объявлен четырехдневный траур по погибшим в результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска.
В Удмуртской Республике объявлен четырехдневный траур по погибшим в результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска.