В школах и детсадах Челябинской области пройдут антитеррористические учения

Какие действия планируют отработать

С 20 по 24 апреля во всех государственных учебных заведениях Челябинской области пройдут антитеррористические учения. Цель мероприятия — отработать действия сотрудников охраны и работников в случае террористической угрозы, сообщили в пресс-службе Научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде.

Участие в учениях примут детские сады, школы, колледжи и техникумы, а также места летнего отдыха детей. Сотрудники учреждений отработают алгоритмы действий при вооруженном нападении, угрозе взрыва и атаке беспилотника.

«Цель учений — отработать алгоритмы действий в случае угроз, обучить участников образовательного процесса действовать грамотно и слаженно, а также научить защищать себя и других»,— уточнили в НИЦ.

Учения будут включать теоретическую, практическую и аналитическую части.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал усилить безопасность школ после ряда нападений по России, произошедших в первые месяцы 2026 года.