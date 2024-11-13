В школах Челябинской области вместо звонков будет звучать музыка

В программе — произведения Петра Чайковского и Александры Пахмутовой

В школах Челябинской области вместо звонков, зовущих ребят на перемены и уроки, будет звучать музыка. Регион принял участие в проекте «Музыка вместо звонков», который реализует Минпросвещения РФ совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий, сообщили в пресс-службе Минобра Челябинской области.

В ноябре в школах будут звучать четыре песни композитора Александры Пахмутовой. Это «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей», записанные детскими музыкальными коллективами из Москвы, Казани и Самары. Именно эти композиции были выбраны из четырехсот путем голосования.

В декабре ребята смогут услышать отрывки из балетов знаменитого русского композитора Петра Чайковского.

С января по май мелодии звонков будут посвящены историческим датам России и темам занятий «Разговоры о важном».

Отмечается, что музыка вместо звонков будет звучать в школах, где это позволяют технические возможности.