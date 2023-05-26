В школах Челябинской области стартовали ЕГЭ

Также выпускники сдают экзамены дома и в стационарах

Выпускники челябинских школ сдают сегодня ЕГЭ по географии, литературе и химии. Журналисты медиахолдинга «Первый областной» побывали в 46-й школе Челябинска, где проходит экзамен по химии для одиннадцатиклассников Ленинского района. Сдавать ЕГЭ в это утро пришли 85 человек.

Во дворе школы тихо и немноголюдно. Ребята приходят группами с сопровождающим педагогом. На фасаде школы уже висят списки с номерами аудиторий, где будет проходить экзамен. Но сначала ребят отправляют в спортивный зал — «накопитель». Здесь под присмотром своего учителя можно оставить личные вещи. На экзамен дети берут только паспорт, у многих также в руках калькулятор, а кто-то предусмотрительно взял на ЕГЭ шоколадку.

В Челябинской области ЕГЭ проводится уже 20 лет. Этот год можно назвать юбилейным. Пункт приема экзаменов в школе № 46 работает столько же.

«Сначала ЕГЭ проводили в формате эксперимента, и результат ЕГЭ не влиял на получение аттестата. Поэтому ребята даже не волновались, что могу не справиться. Сегодня для получения аттестата выпускники должны набрать минимальное количество баллов по русскому языку и математике. Все это понимают. Волнение у ребят огромное. Атмосфера в школе наэлектризованная. Но все относятся к экзамену адекватно и понимают, что при успешной сдаче ЕГЭ они смогут подать документы в вуз и все лето будут свободными»,

— говорит директор школы № 46 Светлана Сагандыкова.

Кроме того, педагог отмечает, что сегодня мало кто из детей идет в вуз только лишь с баллами за ЕГЭ.

«Дети стараются приложить к баллам портфолио. И не случайно. Победы в региональных и всероссийских олимпиадах, а также золотой, серебряный и бронзовый значок ГТО дают дополнительные баллы при поступлении. Например, за тот же значок ГТО можно получить от трех до 10 баллов»,

— замечает директор.

После накопителя школьники проходят личный досмотр: показывают документы, их проверяют металлоискателем. И проходят в аудитории.

Перед экзаменом в каждом классе проходит технический инструктаж, а потом начинается сам экзамен.

«В этом году впервые контрольно-измерительные материалы не присылаются в школу в пакетах, а распечатываются прямо в классе, на самом экзамене. Но журналистам снимать процесс запрещено»,

— предупреждает начальник управления общего образования Минобра Челябинской области Елена Бухмастова.

Новое правило должно исключить вероятность утечки заданий до начала экзамена. На самом экзамене за выпускниками, как и ранее, будут следить видеокамеры. За всем, что происходит на экзамене в классе, следят операторы специального центра в Москве. Если что-то покажется им подозрительным, об этом проинформируют школу и в класс направится проверяющий. Так что лучше не списывать — если с экзамена удалят, пересдать его в этом году уже не получится.

Помимо химии, 26 мая на других площадках выпускники сдают географию и литературу. По географии в этом году школьники будут использовать на ЕГЭ обновленные контурные карты, на которых отражены все новые регионы России — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Всего в Челябинской области в 2023 году открыты 90 пунктов проведения экзаменов: 85 на базе образовательных организаций, три — на дому и два — в лечебно-профилактических учреждениях.

«Пункты на дому и в стационарах индивидуальные, они открыты под школьников, которые не могут присутствовать на экзамене в школе по состоянию здоровья. Они могли бы перенести дату сдачи, но сами решили сдавать экзамены сейчас»,

— говорит Елена Бухмастова.

На сдачу ЕГЭ в Челябинской области зарегистрировались 14,5 тысячи человек, в том числе 13,5 тысячи — выпускники 2023 года.

Сегодня экзамены сдают 3 тысячи человек: около 1,7 тысячи пишут химию, около тысячи человек — литературу и чуть больше 200 человек — географию.

Основной период ЕГЭ длится до 1 июля и завершится резервным днем по всем учебным предметам.