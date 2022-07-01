В школах Челябинской области пройдут собрания для родителей первоклашек

Рассказываем, к каким тратам готовиться

Уже на следующей неделе школы вывесят списки зачисленных в первый класс. Это будут фамилии ребятишек, принятых на учебу во время первой волны приемной кампании. По новым правилам их зачисляют в начале июля одним приказом. Уже на этом этапе многие классы будут укомплектованы полностью, и педагоги начнут приглашать родителей на собрания, так как к 1 сентября нужно хорошо подготовиться. Рассказываем, к каким тратам готовиться семьям.

Времена, когда семьи закупали учебники, давно канули в Лету. Каждому школьнику выдают бесплатный набор учебных пособий из школьной библиотеки. От родителей требуется одно: обернуть книгу, вклеить в нее закладку. Словом, сделать так, чтобы ребенку было удобно пользоваться пособием на уроках и дома, а сама книга как можно дольше сохраняла опрятный и красивый вид.

Помимо книг современные первоклассники активно пользуются рабочими тетрадями по предметам. В начальной школе их много, поэтому на тетради собирают около 2—3 тысяч рублей. Но и здесь есть нюансы.

Если рабочая тетрадь предусмотрена образовательной программой, ее обязаны выдать бесплатно. Если учитель советует купить пособие для дополнительных или самостоятельных занятий дома, родители могут отказаться от такой покупки или все-таки приобрести пособие за свой счет.

«Школа должна бесплатно предоставить ученикам все необходимое для учебы: учебники, учебные пособия, методические материалы, если такие пособия предусмотрены программой и являются частью учебно-методического комплекса. Родители не обязаны покупать рабочие тетради в рамках образовательной программы за свой счет. Если школа требует оплату — это нарушение»,

— говорит сотрудник прокуратуры Челябинской области — прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи Ирина Меньщикова.

На Южном Урале уже было несколько прецедентов , когда надзорное ведомство проверяло учебные заведение по жалобам от родителей на платные рабочие тетради. Но все же стоит признать: до жалоб в прокуратуру доходит редко. Чаще всего родители стараются купить ребенку максимальный набор пособий, которые рекомендует учитель.

С того момента, как первоклассник зачислен в школу, учебное заведение имеет право попросить у родителей поддержать школу материально.

Как правило, родители первоклассников платят так называемый «вступительный взнос». В разных школах он составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч.

Далее идет сумма поменьше — взнос в фонд школы на данный учебный год. Еще около тысячи просят заплатить за охрану.

«Добровольные взносы законом не запрещаются. Однако школа не имеет права озвучивать, проставлять в квитанциях конкретные суммы. Иначе это будет расценено как принуждение. Человек сам решает, какую сумму он может выделить на поддержку учебного заведения. Или не платит ее вообще. Также учитель не имеет права собирать наличные деньги. Родителям выдается квитанция, а сам взнос переводится на специальный счет школы»,

— пояснила Ирина Меньщикова.

Будьте готовы, что уже на первом собрании изберут родительский комитет, а его представители сразу объявят сбор денег в фонд класса. Как раз это те деньги, которые до копейки будут потрачены на детей: на подарки к праздникам и ко дню рождения, на тетрадки и гигиенические принадлежности… Сумму этого взноса также определяют сами родители, но добровольным его не назовешь. Оплатить его надо.

Единой формы в российских школах сегодня нет, тем не менее деловой дресс-код все-таки соблюдать следует. Каждая школа решает эту задачу по-своему.

«Если единая форма закреплена в уставе школы, детям рекомендуют покупать или шить конкретные образцы. Если в уставе про форму ничего сказано, нужно придерживаться делового стиля: светлый верх, темный низ. Допускается даже, чтобы девочки ходили не в юбках, а в брюках. Но именно в отглаженных брюках, а не в джинсах и не в лосинах»,

— замечает пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

Если в выбранной вами школе есть единая форма, то на собрание к вам, скорее всего, пригласят представителя ателье или фабрики, где обшивают нынешних школяров. Форма на девочку или на мальчика обойдется примерно в три тысячи рублей и выше.