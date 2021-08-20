В школах Челябинской области проверяют профессионализм охранников

Фоторепортаж ИА «Первое областное» с учений в гимназии № 63

В пятницу, 20 августа, в 63 гимназию Челябинска ввалился мужчина в подпитии. Потерявший адекватность молодой человек пытался обойти пункт охраны и требовал пройти вглубь помещения. Дебошира быстро повязали и отправили в полицейский участок. Так в Челябинске перед началом учебного года начались проверки безопасности школ. Учения, на которых отрабатываются навыки работы с кнопкой тревожной сигнализации, проходят не только в школах Челябинска, но и Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городах. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» показал в снимках, как будут оберегать безопасность школьников и педагогов оперативные службы.

В жаркий августовский полдень учения на базе гимназии 63 в Челябинске были посвящены охране общественного порядка. В учебном заведении в этот день не раскрывали учебников и тетрадей — из кобуры было обнажено табельное оружие и раскрыты наручники.

По легенде, в здание гимназии зашел пьяный мужчина. Он пытался пройти в кабинеты, ругался нецензурной бранью и не реагировал на первые предупреждения. Незваный гость был сразу остановлен охранником.





«Гражданин нарушал общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью и находясь в состоянии опьянения. Сотрудник охраны нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего, в течение 5 минут, на место прибыли бойцы вневедомственной охраны Росгвардии», — рассказывает представитель управления Росгвардии Альберт Габбасов.





Для сотрудников Росгвардии задание проникнуть в школу и обезвредить дебошира — отработка действий по секундам. Здесь важна не только быстрая реакция и слаженность действий, но и соблюдение инструктажа. После оперативного задержания пьяного мужчины сотрудники ведомства установили его личность и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По словам Альберта Габбасова, образовательные учреждения для учений выбраны не случайно — так в преддверии Дня знаний росгвардейцы проверяют навыки работы с кнопкой тревожной сигнализации представителей охранных предприятий, а также слаженность действий личного состава групп задержаний.





«Кнопками тревожной сигнализации оснащены все школы Челябинска, а также большинство учебных учреждений по всей области. Кроме этого, под охраной подразделения Росгвардии находятся и дошкольные образовательные учреждения», — рассказал начальник пульта централизованной охраны Росгвардии майор полиции Алексей Комлев.

Он также напомнил, что с января 2020 года такими кнопками оснащены и все машины скорой помощи города Челябинска.





Напомним, в конце минувшего учебного года в школе Казани произошла трагедия. Молодой мужчина вошел в здание и устроил стрельбу во время занятий. В результате погибли девять человек — два учителя и семь школьников. 20 человек попали в больницы с травмами разной степени тяжести.