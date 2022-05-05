В школах Челябинской области проведут Всероссийские уроки Победы

Детям расскажут о подвиге жителей Ленинграда и Сталинграда в годы войны

Во всех школах Челябинской области пройдут Всероссийские уроки Победы. На них детям из 1-4 классов расскажут о блокадном Ленинграде, школьники 5-8 классов узнают об обороне Сталинграда, а ученики старшего звена отправятся сажать деревья в рамках акции «Сад памяти». Об этом рассказали в пресс-службе минпросвещения России.

Уроки Победы придумали, чтобы рассказать подрастающему поколению о погибших героях Великой Отечественной войны и привлечь школьников к участию в патриотической акции «Сад памяти».

Напомним, «Сад памяти» — это международная акция. В рамках нее по всему миру неравнодушные высаживают деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего планируют высадить 27 миллионов деревьев.