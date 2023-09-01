1 сентября в Челябинской области, как и во всей нашей стране, начинается учебный год. В школах региона прошли торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний. Как встретили дети и учителя новый учебный год — в фоторепортаже медиахолдинга «Первый областной».
Фото Дмитрия Сопильняка, Челябинск, гимназия № 10
Челябинск с утра 1 сентября накрыло дождем. Многие школы решили не рисковать праздничной программой и здоровьем своих детей и провели торжественные линейки в актовых или спортивных залах. Для среднего звена и вовсе не стали проводить линейки, а сразу собрали ребят в кабинетах на праздничные классные часы.
Фото Надежды Гнездиной, школа № 1 Катав-Ивановска
Так, в 63-й гимназии Челябинска линейка для выпускных и пятых классов проходит вместе с родителями, но, как говорят взрослые, внутри немного тесно.
Фото Тогжан Мусабаевой, гимназия № 63 Челябинска
На юге области, в Варненском и Нагайбакском районах, все же прошли уличные мероприятия.
Фото Руслана Поштабаева, школа села Фершампенуаз
Фото Марии Медведевой, школа села Варна
Почетными гостями таких мероприятий по традиции стали первые лица и руководители ведомств. Глава Пластовского района Андрей Пестряков поздравил учащихся школы № 2 города Пласта.
Фото Татьяны Вахитовой, школа № 10, Пласт
Помните историю, когда школьница из Сосновского района разбила свою копилку и передала все сбережения на посылку для бойцов СВО? Сегодня на школьной линейке Злату Реутову наградили премией собрания депутатов Сосновского района в номинации «Доброе сердце».
Фото Анны Махниной, школа села Долгодеревенское
Сотни детей Снежинска приняли участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов». Ее идея в том, чтобы 1 сентября подарить учителю один общий букет от всего класса, а сэкономленные деньги направить на благотворительность. Собранные средства будут направлены на оплату проектной документации нового помещения для центра помощи детям-инвалидам «Бумеранг добра».
Фото Антонины Лопаевой, Снежинск
В числе участников акции — родители и дети 2 «Б» класса гимназии 127.
Фото Натальи Зарифовой
В школе № 1 города Карабаша проходит юбилейная линейка. В этом году 40 лет со дня открытия школы.
Фото Натальи Зарифовой
Первоклассников встречают караваем.
Фото Анны Могулевой
В поселке Сугомак Красноармейского района всего два первоклассника.
Фото Риммы Хибатуллиной
А это Яраткуловская школа Аргаяшского района.
Фото Натальи Балабановой
1 сентября в школах Еманжелинска.
Фото Ольги Стариковой
Миасская школа № 1 Красноармейского района.
Фото Сергея Гордиенко, школа № 1, Карталы
А это подборка еще атмосферных фотографий.
Фото Людмилы Мелашич, школа № 3, Нязепетровск С началом учебного года, друзья!