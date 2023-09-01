В школах Челябинской области прошли торжественные линейки в День знаний

Из-за дождя многие учебные заведения отказались от уличных мероприятий

1 сентября в Челябинской области, как и во всей нашей стране, начинается учебный год. В школах региона прошли торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний. Как встретили дети и учителя новый учебный год — в фоторепортаже медиахолдинга «Первый областной».

Фото Дмитрия Сопильняка, Челябинск, гимназия № 10

Челябинск с утра 1 сентября накрыло дождем. Многие школы решили не рисковать праздничной программой и здоровьем своих детей и провели торжественные линейки в актовых или спортивных залах. Для среднего звена и вовсе не стали проводить линейки, а сразу собрали ребят в кабинетах на праздничные классные часы.

Фото Надежды Гнездиной, школа № 1 Катав-Ивановска

Так, в 63-й гимназии Челябинска линейка для выпускных и пятых классов проходит вместе с родителями, но, как говорят взрослые, внутри немного тесно.

Фото Тогжан Мусабаевой, гимназия № 63 Челябинска

На юге области, в Варненском и Нагайбакском районах, все же прошли уличные мероприятия.

Фото Руслана Поштабаева, школа села Фершампенуаз



Фото Марии Медведевой, школа села Варна

Почетными гостями таких мероприятий по традиции стали первые лица и руководители ведомств. Глава Пластовского района Андрей Пестряков поздравил учащихся школы № 2 города Пласта.



Фото Татьяны Вахитовой, школа № 10, Пласт

Помните историю, когда школьница из Сосновского района разбила свою копилку и передала все сбережения на посылку для бойцов СВО? Сегодня на школьной линейке Злату Реутову наградили премией собрания депутатов Сосновского района в номинации «Доброе сердце».

Фото Анны Махниной, школа села Долгодеревенское

Сотни детей Снежинска приняли участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов». Ее идея в том, чтобы 1 сентября подарить учителю один общий букет от всего класса, а сэкономленные деньги направить на благотворительность. Собранные средства будут направлены на оплату проектной документации нового помещения для центра помощи детям-инвалидам «Бумеранг добра».



Фото Антонины Лопаевой, Снежинск



В числе участников акции — родители и дети 2 «Б» класса гимназии 127.



Фото Натальи Зарифовой



В школе № 1 города Карабаша проходит юбилейная линейка. В этом году 40 лет со дня открытия школы.

Фото Натальи Зарифовой



Первоклассников встречают караваем.

Фото Анны Могулевой



В поселке Сугомак Красноармейского района всего два первоклассника.



Фото Риммы Хибатуллиной



А это Яраткуловская школа Аргаяшского района.

Фото Натальи Балабановой



1 сентября в школах Еманжелинска.

Фото Ольги Стариковой



Миасская школа № 1 Красноармейского района.

Фото Сергея Гордиенко, школа № 1, Карталы



А это подборка еще атмосферных фотографий.

Фото Людмилы Мелашич, школа № 3, Нязепетровск С началом учебного года, друзья!