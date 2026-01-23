В школах Челябинской области отменили занятия 23 января

Во многих городах учиться не будут с 1‑го по 11‑й класс

В Челябинской области отменили занятия в школах 23 января. Такое решение приняли администрации сразу в нескольких городах.

Так, в Миассе занятий не будет у учеников с 1-го по 11-й класс первой и второй смены. Такая же ситуация в Коркино и Копейске, а также в Красноармейском районе.

А вот в Магнитогорске уточнили, что занятия не просто отменяются, а переводятся в дистанционный режим. Уроки онлайн будут у школьников с 1-го по 11-й класс первой и второй смены.

Школьникам Златоуста повезло меньше — там занятия отменили с 1-го по 7-й класс первой смены.

Напомним, в Челябинске занятия 23 января отменили досрочно — накануне вечером.