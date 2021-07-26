В школах Челябинской области откроют профильные классы для будущих учителей

Здесь будут преподавать основы психологии и педагогики

Уже в сентябре 2021 года в школах Южного Урала откроют профильные классы для тех ребят, кто решил связать свою жизнь с педагогикой. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

«Благодаря обучению в психолого-педагогических классах старшеклассники получат ответы на множество вопросов: в чем специфика профессии учитель, какими качествами должен обладать будущий педагог, как развить эти качества», — говорит первый проректор ЮУрГГПУ Алексей Богачев.

Вуз уже разработал дополнительную общеразвивающую программу для старшеклассников «Педагогика и психология» и готов проводить мероприятия в школах с участием своих преподавателей и профессоров.

Напомним, министерство просвещения России планирует с сентября 2021 года создать в общеобразовательных организациях пять тысяч педагогических классов для подготовки будущих учителей уже со школьной скамьи. Открытие профильных классов психолого-педагогической направленности рассматривается в рамках различных профилей обучения в 10—11-х классах: естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, технологического и универсального.