В школах Челябинской области начались всероссийские проверочные работы

Дату каждой контрольной устанавливает сама школа

С 15 марта в школах Челябинской области начались всероссийские проверочные работы (ВПР), их пишут ученики с 4-го по 8-й класc, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Проверочные работы проводятся, чтобы получить срез знаний школьников ради корректировки образовательной политики, работы школы, для понимания причин, почему у детей такие результаты. Оценки за ВПР не должны влиять на успеваемость ребенка. Их нельзя учитывать при выставлении четвертных, годовых и других итоговых оценок»,

— рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета определяют сами школы, однако ВПР должны закончиться до 20 мая.

«Длительность написания большинства ВПР — 45 минут, а в старших классах допускается два урока. По формату такие работы не отличаются от обычной школьной контрольной по предмету. Проверяет работы учитель-предметник, который не работает в данном классе и имеет первую или высшую категорию»,

— добавляет Светлана Платонова.

Также с 1 марта по 25 марта в режиме апробации ВПР проводятся для учеников 10 и 11 классов. Десятиклассники пишут работу по географии, а одиннадцатиклассники — по истории, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому).

Кроме того, выпускникам впервые предстоит написать единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам. Проверочные работы у одиннадцатиклассников должны проводиться по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи в форме ЕГЭ.