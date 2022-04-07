В школах Челябинской области изучат влияние санкций на российскую экономику

Учреждения получили методические рекомендации по проведению урока обществознания на эту тему

В школах Челябинской области с 4 по 9 апреля пройдут уроки обществознания по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику». Все учреждения страны получили методические рекомендации по проведению занятия от Института стратегии развития образования Российской академии образования. Об этом сегодня ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе регионального Минобра.



«Занятия пройдут для 6—9-х и 10—11-х классов. Материалы урока предлагают школьникам ознакомиться с мерами, которые приняты правительством и президентом РФ для противодействия санкциям со стороны недружественных стран. Особый акцент в материалах к уроку сделан на характеристике политики импортозамещения, которая проводится в России на протяжении последних лет», — уточнили в Минобре Челябинской области.

Особое внимание на уроке уделено региональному компоненту. Детям рассказывают об уникальных предприятиях Южного Урала.

«Урок предполагает активную деятельность учащихся при работе с документами, интерактивными материалами, содержащими важную информацию о достижениях российской экономики в разных отраслях, ее готовности противостоять санкциям и политике импортозамещения», — добавили в региональном министерстве образования.

Напомним, в конце марта министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов проводил урок по обществознанию для старшеклассников академического лицея № 95. Тогда тема занятия была посвящена экономике и влиянию санкций на Южный Урал.