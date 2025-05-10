В школах Челябинской области фрагменты военных песен заменили звонки в мае

Детей знакомят с музыкой, которая поддерживала наших предков в тяжелые времена

Весь май в школах Челябинской области вместо традиционных звонков будут звучать фрагменты военно-патриотических песен. В их числе — «Смуглянка», «Катюша», «Казаки в Берлине» и многие другие. Акция, приуроченная к 80‑летию Великой Победы, проходит в рамках проекта «Мелодии вместо звонков», сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«Важно, чтобы дети знали и понимали, какой ценой досталась Победа. Проект „Мелодии вместо звонков“ позволит им познакомиться с песнями, которые поддерживали людей в трудные времена. Так история становится ближе и понятнее»,— отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Проект запустили в ноябре 2024 года. В каждом месяце вместо звонков играют мелодии на определенную тему. В декабре, например, это была музыка из балета Петра Чайковского «Щелкунчик», в январе — фрагменты песен международного детского центра «Артек». В феврале вместо звонков звучали фрагменты патриотических песен, в марте — отрывки композиций, посвященных женщинам, в апреле — фрагменты песен про космос.