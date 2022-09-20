В школах Челябинской области 354 класса отправлены на карантин

В регионе идет сезонный подъем заболеваемости

В Челябинской области наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Чтобы остановить дальнейшее распространение вирусов, 254 класса в 82 школах уже отправлены на карантин. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«В школах области складывается ситуация на уровне прогнозируемого медиками сезонного роста заболеваемости ОРВИ. На карантин по ОРВИ выведены 354 класса из 82 школ Челябинской области. Карантин, как правило, объявляется на неделю»,

— рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова.

В Челябинске на карантине находятся 24 класса десяти школ. Такую цифру приводит пресс-служба городского комитета по делам образования.

Число школьников, заболевших коронавирусом, также растет. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 90 учащихся по всей Челябинской области. В этом году Роспотребнадзор уже не требует отправлять классы на карантин при выявлении коронавируса: на больничный уходят заболевшие дети, все остальные продолжают учиться.

Карантин для целого класса объявляется в случае, если отсутствуют 20% учащихся класса. Карантин в школе объявляется, если болеют 20% учеников школы.