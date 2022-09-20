«В школах области складывается ситуация на уровне прогнозируемого медиками сезонного роста заболеваемости ОРВИ. На карантин по ОРВИ выведены 354 класса из 82 школ Челябинской области. Карантин, как правило, объявляется на неделю», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова.
В Челябинске на карантине находятся 24 класса десяти школ. Такую цифру приводит пресс-служба городского комитета по делам образования.
Число школьников, заболевших коронавирусом, также растет. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 90 учащихся по всей Челябинской области. В этом году Роспотребнадзор уже не требует отправлять классы на карантин при выявлении коронавируса: на больничный уходят заболевшие дети, все остальные продолжают учиться.
Карантин для целого класса объявляется в случае, если отсутствуют 20% учащихся класса. Карантин в школе объявляется, если болеют 20% учеников школы.