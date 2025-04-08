В школах Челябинска вместо звонков прозвучат песни о космосе в преддверии 12 апреля

Акция приурочена ко Дню космонавтики

В преддверии Дня космонавтики, который в этом году выпадает на субботу, в школах Челябинска и других российских городов вместо традиционных звонков прозвучат фрагменты популярных песен о космосе. Акция пройдет в рамках проекта «Мелодии вместо звонков», сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«День космонавтики — хороший повод напомнить школьникам о великих достижениях нашей страны. Мы стремимся, чтобы изучение ключевых событий истории было не только полезным, но и интересным. Этому способствует и проект „Мелодии вместо звонков“»,— сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Известно, что использовать будут фрагменты таких песен, как «Трава у дома», «Прекрасное далеко», «Надежда», «Притяжение Земли», и других.

Напомним, проект «Мелодии вместо звонков» запустили в ноябре 2024 года. Теперь в школах вместо традиционных звонков звучат фрагменты классических произведений и популярных мелодий. Например, перед новогодними праздниками в школах звучали фрагменты из балета Петра Чайковского «Щелкунчик».