В школах Челябинска прозвенели последние звонки

Старшеклассники прощаются с учителями и переступают порог взрослой жизни

Последние звонки в школах Челябинска в этом году проводятся в один день — 25 мая. После обеда теперь уже окончательно повзрослевшие дети будут гулять по городу. А пока мы публикуем фоторепортаж из нескольких челябинских школ. Наши фотографы Марина Власова и Дмитрий Сопильняк запечатлели все обязательные атрибуты майского праздника: букеты, песни, улыбки и слезы из-за грядущего расставания.

В лицее № 11 волей-неволей в празднике задействована вся школа. Малыши смотрят на старших товарищей из больших окон. А старшеклассники дают прощальный концерт.

Учителя тайком смахивают с лица слезы и танцуют вальс.





На букеты вчерашние школьники не поскупились. Цветы очень красивые, нежные. Учителям они к лицу.

Грустят и сами ученики, ведь кому-то из них придется расстаться со своими друзьями.





Но пока все стараются держаться ближе.

В гимназии № 10 делают акцент на творческих талантах учеников. Кроме традиционных предметов все школьники посещают занятия музыкой или хореографией. Стоит ли удивляться, что концерт в гимназии был костюмированным.









Лучшим ученикам подарили памятные статуэтки с изображением балерины на фоне лиры и книг. Это логотип школы, который объединяет самые популярные увлечения школьников.









Кстати, в этом году на территории появился большой арт-объект с этим же логотипом. И любой смог сделать снимок на его фоне.





«Последний звонок всегда немного грустный праздник. Для кого-то сегодня начались долгожданные летние каникулы, а для кого-то это прощание со школой и начало нового, взрослого этапа жизни. Вам предстоит сделать важный выбор — выбор будущей профессии. Пусть он окажется успешным!»

— заметила челябинский мэр.

С окончанием школы выпускников сегодня утром поздравила глава города Наталья Котова.

Наталья Котова поблагодарила за труд педагогов и пожелала удачи выпускникам на экзаменах. В 9-х классах они уже начались, а в 11-х ЕГЭ стартуют чуть позже.

Всего этим летом школы Челябинска выпускают 12 тысяч 568 девятиклассников и 5 тысяч 340 учеников одиннадцатых классов.