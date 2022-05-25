В лицее № 11 волей-неволей в празднике задействована вся школа. Малыши смотрят на старших товарищей из больших окон. А старшеклассники дают прощальный концерт.
Учителя тайком смахивают с лица слезы и танцуют вальс.
Грустят и сами ученики, ведь кому-то из них придется расстаться со своими друзьями.
В гимназии № 10 делают акцент на творческих талантах учеников. Кроме традиционных предметов все школьники посещают занятия музыкой или хореографией. Стоит ли удивляться, что концерт в гимназии был костюмированным.
Лучшим ученикам подарили памятные статуэтки с изображением балерины на фоне лиры и книг. Это логотип школы, который объединяет самые популярные увлечения школьников.
С окончанием школы выпускников сегодня утром поздравила глава города Наталья Котова.
«Последний звонок всегда немного грустный праздник. Для кого-то сегодня начались долгожданные летние каникулы, а для кого-то это прощание со школой и начало нового, взрослого этапа жизни. Вам предстоит сделать важный выбор — выбор будущей профессии. Пусть он окажется успешным!» — заметила челябинский мэр.
Наталья Котова поблагодарила за труд педагогов и пожелала удачи выпускникам на экзаменах. В 9-х классах они уже начались, а в 11-х ЕГЭ стартуют чуть позже.
Всего этим летом школы Челябинска выпускают 12 тысяч 568 девятиклассников и 5 тысяч 340 учеников одиннадцатых классов.