В школах Челябинска пройдет акция «Начинаем год с добра»

Ученики соберут деньги на помощь детям с онкологией

Благотворительное движение «Искорка Фонд» проводит акцию «Начинаем год с добра», приуроченную ко Дню знаний. Об этом Первому областному информагентству рассказали в самой «Искорке».

«Вместо того, чтобы каждый ученик нес букет учителю, мы предлагаем подарить педагогу один букет от класса. А сэкономленные деньги направить на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Эти средства пойдут на оплату анализов и консультаций, на покупку лекарств», — говорит директор «Искорки Фонда» Татьяна Сачко.

В этом году «Искорка Фонд» подготовила специальные сувениры в виде флажков, браслетов и стикерпаков с символом акции — звездочкой. Их можно получить, сделав благотворительное пожертвование.

Также среди всех участников акции разыграют подарки. Победители будут объявлены 16 сентября.

В «Искорке» говорят, что вместо одного букета можно купить баночку специализированного питания «Малоежка», которое врачи назначают онкобольным ребятам. А отказавшись от покупки 25 букетов, можно оплатить одну МРТ.

Текст: Софья Слипченко.