В школах Челябинской области первого сентября запустят бумажные самолетики

Акция призвана помочь детям, проходящим лечение в онкоцентре

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Благотворительный фонд «Искорка» объявил старт ежегодного школьного марафона ко Дню знаний «Начинаем год с добра».

По традиции фонд предлагает ребятам купить один букет для учителя от всего класса, а все оставшиеся деньги перевести в «Искорку» на праздничные флажки.

«Сумма пожертвования за флажок — от 100 рублей. Эти средства направят на лечение юных онкологических пациентов. А для помощи им каждый год необходимо как минимум шесть миллионов рублей. На один флажок можно купить банку сбалансированного питания, а уже на 900 флажков — упаковку дорогостоящего препарата „Джадену“», — говорит пресс-секретарь фонда «Искорка» Вера Касаткина.

В этом году акцию дополнили флешмобом с самолетиком. С флажками акции дети пойдут на праздничные линейки, а потом сделают из них самолетики добра. Сфотографируются с ними и зарегистрируют фото на сайте флешмоба.

Позже среди участников акции пройдет розыгрыш призов — это экскурсии для целого класса.

Например, есть приз — экскурсия в ЧВВАКУШ. Сделал бумажный самолет — а тебя пригласили в гости настоящие летчики.

В 2015 году «Искорка» помогла победить онкологию сыну одного из штурманов ЧВВАКУШа. Матвей Можара заболел в возрасте одного года. Когда мальчику поставили диагноз «лейкоз», семья ждала второго ребенка. Когда Матвею понадобились дорогостоящие лекарства, их закупила «Искорка». В этом году мальчишка идет в первый класс.

«Искорка Фонд» приглашает челябинцев объединиться вокруг детей, которые сейчас проходят лечение в онкоцентре областной детской больницы, и принять участие в акции «Начинаем год с добра». В акции уже участвуют 17 школ со всей Челябинской области, тысячи флажков уже куплены.





Подробности акции можно узнать на сайте флешмоба, а подать заявку на участие и получить флажки — по телефону (351) 233-66-51.

Напомним, «Искорка Фонд» — старейшая на Урале организация, которая помогает семьям с детьми с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Начиная с 1989 года в Челябинской области она помогла более чем 10 тысячам ребятишек.

