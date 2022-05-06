В шествии «Бессмертного полка» в Челябинске примет участие каждый десятый горожанин

Акция, посвященная памяти героев Великой Отечественной, стартует в час дня 9 мая

Одним из главных событий 9 Мая в последние годы стало шествие «Бессмертного полка», собирающее многие тысячи граждан по всей стране. В 2020—2021 годах из-за пандемии коронавируса «Бессмертный полк» проходил в виртуальном пространстве. В 2022 году шествие в память о защитниках Отечества возвращается в офлайн-режим.



«Шествие „Бессмертного полка“ в Челябинске начнется в 13 часов местного времени. Городская администрация согласовала нам проведение мероприятия с участием ста тысяч человек. Подавая такую заявку, мы исходили из опыта последних мероприятий, которые собирали даже более ста тысяч жителей миллионного города», — рассказал Первому областному информагентству координатор движения «Бессмертный полк» в Челябинской области Игорь Белехов.

Напомним, «Бессмертный полк» сегодня — уже международное общественно-патриотическое движение. В День Победы по всей России и во многих других странах люди выходят на улицы с портретами родных и близких, погибших в Великую Отечественную войну. В последнее время к акции 9 Мая все чаще присоединяются родные и близкие погибших в более поздних военных конфликтах.

Официально «Бессмертный полк» впервые прошел по Томску 9 мая 2012 года, затем акцию подхватили в других городах. Но похожие мероприятия проходили и раньше. В 1965 году, когда впервые 9 Мая было объявлено нерабочим днем, школьники Новосибирска создали Аллею Славы и пронесли по ней фотографии еще живых фронтовиков. Это мероприятие после проводилось в Новосибирске ежегодно. В 1985 году такая же традиция возникла в Липецкой области. В 2007 году в Тюмени прошел «Парад Победителей», в последующем парады стали проводиться в 20 городах России. В 2009-м в Севастополе внуки и правнуки солдат Великой Отечественной провели шествие под девизом «Заменим вас в строю».

Сегодня шествие «Бессмертного полка» проходит не только в крупных городах, но и практически во всех населенных пунктах. В Челябинской области без акции не обойдется празднование 9 Мая ни в одном муниципалитете. Напомним, кстати, что участники акций из Кыштыма и Карабаша могут бесплатно распечатать портреты ветеранов в местных МФЦ.





В Челябинске шествие в День Победы стартует в 13 часов на площади перед главным корпусом ЮУрГУ. Оттуда колонна пройдет по проспекту Ленина до площади Революции, свернет на улицу Цвиллинга и закончит мероприятие у Вечного огня на Аллее Славы.