По данным на пятницу, 12 апреля, режим ЧС из‑за паводка сохраняется на территории Кизильского, Верхнеуральского, Чебаркульского, Чесменского, Нагайбакского районов, Южноуральского городского округа, сообщили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.
«Паводковая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. На контроле остается ситуация в двух населенных пунктах: в селе Париж Нагайбакского района подтоплено 18 приусадебных участков, в поселке Бажова подтоплено 11 приусадебных участков», — прокомментировали в министерстве.
Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского районов, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе.
Экстренные службы и администрация муниципалитетов работают в круглосуточном режиме.
В Челябинской области выплаты в размере 20 тысяч рублей на человека направили жителям подтопленных домов в районах, где была объявлена чрезвычайная ситуация.