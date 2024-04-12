В шести районах Челябинской области действует режим ЧС из‑за паводка

С несколькими населенными пунктами из‑за подтопления нарушено транспортное сообщение

По данным на пятницу, 12 апреля, режим ЧС из‑за паводка сохраняется на территории Кизильского, Верхнеуральского, Чебаркульского, Чесменского, Нагайбакского районов, Южноуральского городского округа, сообщили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

«Паводковая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. На контроле остается ситуация в двух населенных пунктах: в селе Париж Нагайбакского района подтоплено 18 приусадебных участков, в поселке Бажова подтоплено 11 приусадебных участков», — прокомментировали в министерстве.

Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского районов, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе.

Экстренные службы и администрация муниципалитетов работают в круглосуточном режиме.

В Челябинской области выплаты в размере 20 тысяч рублей на человека направили жителям подтопленных домов в районах, где была объявлена чрезвычайная ситуация.