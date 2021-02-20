В шести населенных пунктах Челябинской области могут объявить карантин по бешенству

Еще в трех поселках снимают ограничительные мероприятия

В Челябинской области за последнюю неделю зафиксировали появление бешеных животных сразу в шести населенных пунктах. С 15 по 19 февраля специалисты зарегистрировали бешенство у нескольких кошек, лис и собаки.

«Зарегистрированы 6 случаев бешенства животных: лиса (поселок Ближний Агаповского района), кошка (город Челябинск), кошка (поселок горки Чебаркульского района), собака (город Троицк), лиса (Село Коелга Еткульского района), лиса (деревня Копытово Еткульского района). В данных населенных пунктах установлены ограничительные мероприятия», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Тем временем в Фершампенуазе, Бредах и поселке Лесной Кунашакского сельского поселения карантин по бешенству вскоре отменят.

Всего на территории региона с начала года зафиксировали 16 случаев бешенства животных в 16 населенных пунктах. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, число заболевших особей увеличилось на 7 голов.