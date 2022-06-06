В шесть раз участились укусы клещей в Челябинской области

К началу лета пострадали более 48 тысяч человек

За пять месяцев 2022 года в медицинские организации Челябинской области обратились 48 383 пострадавших от укуса клещей. За тот же период прошлого года число укушенных составляло 8513 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре уточнили, что среди пострадавших — 1344 ребенка. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 54 человека.

Лабораторные исследования показали, что около четверти всех клещей инфицированы возбудителем боррелиоза, почти 3% — моноцитарного эрлихиоза, более 1% — гранулоцитарного анаплазмоза человека и 0,6% — клещевого энцефалита.

Чтобы минимизировать риск укуса опасного членистоногого, специалисты рекомендуют надевать в лес одежду, максимально закрывающую тело. Также необходимо регулярно осматривать себя и своих спутников.

Если клещ все-таки присосался, его можно удалить самостоятельно. Как это правильно сделать — в инструкции от ИА «Первое областное».